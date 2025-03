Biasin: “Con Inzaghi l’Inter più bella mai vista! Ed è in corsa per tutto”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, parla a Pressing dopo l'ultimo turno di campionato con un'avvincente lotta al tricolore: “Nel secondo tempo il Milan ha giocato a mille all’ora, quindi non credo che nel primo tempo non gliene fregasse nulla, mi pare un ragionamento cervellotico. Su 100 cose, 90 passano dai piedi di Leao.

Rinnovo Inzaghi? Sfondi una porta aperta, parlano i numeri, negli ultimi quasi 4 anni con i suoi risultati di campo ha portato a casa tipo 200mln e credo sia l’Inter che fa il più bel calcio che io ricordi. Io penso che lui non abbia dubbi, quando si troveranno, ragioneranno sul prossimo mercato come tutte le grandi società e penso troveranno un punto in comune per la fortuna di tutti. Noi non sappiamo come finirà, magari fa 5 sconfitte, ma ad oggi si gioca ogni 3 giorni e quindi sei una grande squadra ad aprile che gioca su tutto”.