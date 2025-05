Biasin: “Conte esagera per esaltarsi, applausi anche ad ADL per un decennio ad alti livelli!"

"Non sappiamo come finirà il campionato ma, a prescindere, è doveroso fare i complimenti al Napoli". Così scrive Fabrizio Biasin sul Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"A Conte che, diciamolo, ama esagerare con gli aggettivi pro domo sua e però è un caterpillar, ma anche alla squadra e a De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha fatto cose grandi e forse meriterebbe qualche applauso in più, perché un conto è riuscire a far funzionare una squadra per una o due stagioni, altra cosa è tenerla ad altissimo livello per un decennio. Bravissimo".