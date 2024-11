Biasin: "Conte, pressione all'Inter! D'accordo con ADL, ma si cambia a stagione in corso?"

vedi letture

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, si è espresso così ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Conte cosa avrà pensato alla notizia di Ranieri? Che con lui è più difficile. Non solo per il cambio in panchina. Anche rispetto ad altri, pure Montella o altri, con Ranieri alla prima la Roma può dare qualcosa in più. Lukaku? Io penso che in un modo o in un altro poi inciderà.

Conte? E’ bravissimo, mica si è parlato del protocollo ma che l’Inter è favorita. Ha messo pressione all’avversaria. Poi sono pure d’accordo con ADL, il VAR deve poter essere coinvolto anche se c’è un tocco e non solo, ma mica si può cambiare a stagione in corso, è un discorso chiaramente per il futuro. Conte fa benissimo, ma se poi dopo tanti rigorini va in B proprio Mariani allora rischiamo di avere ogni allenatore che parte con l’intemerata”