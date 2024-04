Biasin: "Conte resta la prima scelta di ADL, ma solo se accetta entro due settimane"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del futuro allenatore del Napoli.

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del futuro allenatore del Napoli: "Conte resta la prima scelta ma solo se accetterà entro un paio di settimane, viceversa, tutto è possibile, anche che si debba tornare al secondo capoverso di questa articolessa.

Il buon Pioli si gioca tutto tra domani e lunedì, lo hanno scritto tutti. Dice il precisino: 'Non si giudica un allenatore per due sole partite'. Ed è vero, però è giusto che si dia un peso ai risultati stagionali. Un Milan che arriva in fondo all’Europa League è un Milan che dimostra carattere e capacità, un Milan che si arrende alla Roma è destinato a far crollare anche gli ultimi sostenitori del tecnico di Parma.

Pioli è bravissimo, sentite ammé, ma il qui presente pelatissimo è altresì convinto che per il bene del tecnico e quello del Diavolo sia giunto il momento della separazione. Immaginate cosa accadrebbe al primo pareggio della prossima stagione".