Biasin punge Conte: “Inter corazzata? Decise lui di andar via non ritenendola all’altezza”

vedi letture

Il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Mediaset nel corso di 'Pressing', ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte sull'Inter: “Conte ha detto che l’Inter è una corazzata? Mi fa piacere che dica così, continuo a pensare allora perché a un certo punto della sua esperienza e della sua carriera ha scelto di non allenare questa corazzata che è ‘fortissima in Italia e invincibile anche in Europa’. Ha scelto lui di non allenarla perché non la riteneva all’altezza e quindi mi domando perché lo dica oggi”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).