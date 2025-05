Prandelli lancia il Napoli: "Scudetto non è in bilico, +1 alla penultima non è poco..."

La lotta scudetto vista da Cesare Prandelli. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della corsa al primo posto, quando mancano due gare alla conclusione, fra Napoli e Inter: "Un punto di vantaggio a due giornate dalla fine del campionato non è poco. Pensare che lo scudetto sia in bilico quasi come se le due formazioni fossero in parità, è sbagliato perché il vantaggio del Napoli è sia a livello di classifica sia a livello psicologico".

"Contro il Parma e il Cagliari il Napoli si farà trovare pronto e - prosegue - produrrà lo sprint decisivo per non essere superato. Anche a livello di calendario, mi sembra che la Lazio, avversaria dei nerazzurri domani sera, sia la più tosta delle quattro, ma questo è un discorso che lascia il tempo che trova perché ci sono in calendario due giornate in una settimana".