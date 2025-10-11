Biasin: "Si faceva fatica a pensare ad un Napoli più forte. Ma con Hojlund..."

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche del Napoli: "Come si fa a giocare a calcio senza Politano? (ride, ndr). Conte secondo voi è più preoccupato per Lobotka o Politano? Per il primo, anche se hai Gilmour. Si fa fatica a dire rispetto all'anno scorso cosa il Napoli ha migliorato perché era già una squadra fortissima. Ma l'arrivo di Hojlund ti dà la possibilità di fare un gioco verticale che l'anno scorso forse non avevi. Poi s'è ambientato benissimo. Il ritorno di Lukaku? Anche Conte deve pensare ad un post-Lukaku".