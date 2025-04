Biasin su Conte: "Riesce sempre a diventare eroe in caso di trionfo o vittima nel caso contrario"

"Conte è un fenomeno, lo penso davvero". Così scrive Fabrizio Biasin sul tecnico del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Per il campo parlano i risultati, eccellenti oltre le aspettative. Quanto alla comunicazione riesce sempre ad ottenere un doppio risultato: 1) Quello di responsabilizzare i suoi ragazzi. 2) Quello di riuscire a diventare l’eroe unico in caso di trionfo o vittima in caso di non-trionfo. Un piccolo capolavoro".

Sull'Inter scrive: "L'Inter che prova a vincere tutto è reduce da una sconfitta bruciante e non può concedere il bis, al Milan rimane solo la Coppa Italia. Inzaghi non ha dato retta a chi gli chiedeva di rinunciare alla coppetta: non è così che fanno i grandi club e i grandi allenatori. Interessa eccome, questa coppetta, anche perché farebbe da “materasso” in caso di doppio tonfo tra scudetto e Champions e consentirebbe di prendersi piccole vendette con Milan (zero derby vinto in stagione) e Bologna (sconfitta Pasquale)."