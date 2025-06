Biasin su Musah: "Se Conte lo vuole è perchè vale più di quello che ha mostrato al Milan"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, commenta le voci di un Napoli fortemente interessato, per volere di Antonio Conte, al centrocampista Musah del Milan: "Il Napoli vuole Musah. O meglio, lo vuole Conte. E se lo vuole Conte è perché vale più di quello che in rossonero (non) ha fatto vedere", scrive Biasin.

L'articolo tocca anche la questione Spalletti: "Hanno cacciato Spalletti non perché realmente convinti della sua inadeguatezza (del resto lo avevano salvato anche dopo l’indecente Europeo) ma solo perché lo reclamava la piazza. È così, abbiate fede. Non hanno pensato “beh, dobbiamo giocare una partita piuttosto semplice domani, aspettiamo e valutiamo con calma, tanto poi si torna in campo a settembre” ma, diamo alla gente quello che vuole: la testa del ct".