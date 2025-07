Di Fusco: “Giusto avere due portieri forti, ma dualismo Meret-Milinkovic sarà patata bollente"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale: "Meret e Milinkovic-Savic? Avere due portieri forti è anche giusto, vista la squadra che si sta costruendo, ma non si spendono 20 milioni di euro per fare ad un portiere una Coppa Italia o Supercoppa italiana. Penso che Milinkovic-Savic avrà più spazio in Champions, spero che facciano questo e non che ci sia l'alternanza nella stessa competizione.

In Champions ti vengono a pressare alto e i lanci di Milinkovic-Savic ti potrebbero aiutare tanto. Questo dualismo sarà una patata bollente. Milinkovic- Savic ti supera il centrocampo con il solo rilancio delle mani. Donnarumma è un candidato molto importante per il Pallone d’Oro: ha fatto una stagione impressionante. Poi sappiamo che per un portiere è difficilissimo vincere questo trofeo”.