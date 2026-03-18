Biasin su Open Var: "Non andrebbe chiusa, ma migliorata. Servirebbe contraddittorio"

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La celebre trasmissione chiamata “Open Var” potrebbe chiudere al termine della stagione. Così scrive Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, sulle polemiche per la trasmissione di Dazn: "Peccato: non andrebbe chiusa, andrebbe migliorata. Nata con lodevoli intenzioni, è diventata il luogo in cui - senza alcun contraddittorio - i vertici arbitrali negano (quasi sempre) o ammettono (quando proprio non hanno alternative) le loro responsabilità ai danni di questa o quella squadra. Poteva essere una grande occasione di confronto, è diventato il posto in cui i grandi capi dei fischietti si ripuliscono la coscienza"

Su Cesc Fabregas e le scintille con Gasperini

"La domanda ricorrente di queste ore è: “Perché tutti litigano con Fabregas?”. Ognuno ha la sua idea. Ecco la nostra: perché dice cose che vengono interpretate come “arroganti” e invece sono pura “innovazione”. Perché col suo modo di fare “disturba” i vecchi maestri del calcio italiano. Perché come i Chivu e i Cuesta allena da 5 giorni e ottiene risultati. Banalmente, dà fastidio perché è bravo".