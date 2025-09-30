Ferri: "Caso De Bruyne? Accade in tutte le famiglie, Conte va avanti per la sua strada"

L'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri è intervenuto in diretta a Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Come ha letto Milan-Napoli?

"Ci siamo dimenticati il Milan dello scorso anno. Non si può criticare questo Milan. E' primo in classifica e poi per come difende e imposta le partite è diverso. Allegri ha cambiato totalmente la squadra, ha la stessa difesa dello scorso anno e ha preso pochi gol. 11 contro 11 è stata una partita, 11 contro 10 è stata un'altra, ma qui non c'è stato il predominio di entrambe comunque, ma ha avuto l'occasione per pareggiarla".

Juve, non convocati Bremer e Thuram. E davanti c'è sempre il rebus attaccanti:

"Scegliere uno tra David e Vlahovic? Sono convinto di una cosa: giudichiamo da fuori, non ho mai visto un allenatore che si fa male da solo. Non conosco lo spogliatoio della Juve e non vedo gli allenamenti. Si giudica in base a quello che si vede. E' un rebus che da fuori non riusciamo a capire".

Napoli, Juan Jesus ha parlato del caso di De Bruyne e che la polemica non influisce sul gruppo:

"Ho sentito Conte che già dopo la partita ha spiegato bene. Antonio va avanti per la sua squadra, ma credo che sono cose che succedono, anche con chi ha grande esperienza. Può succedere in tutte le famiglie".