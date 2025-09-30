Il doppio ex Vidigal: "Sporting più forte senza Gyokeres. E il Napoli è in emergenza difensiva..."

José Luis Vidigal è uno dei doppi ex della sfida fra Napoli e Sporting Lisbona che si giocherà domani sera al Maradona per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. Il portoghese ha così parlato ai microfoni di Sky Sport, direttamente dal centro sportivo partenopeo:

"Lo Sporting va rispettato. Non ci sarà più Gyokeres ma secondo me lo Sporting è ancora più forte di prima, è un problema per gli avversari perché non ci sono più riferimenti offensivi ma solo movimenti costanti nel 4-2-3-1. Poi il Napoli avrà problemi in difesa, quindi servirà un lavoro importante per fermare gli attaccanti portoghesi".