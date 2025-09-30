Il doppio ex Vidigal: "Sporting più forte senza Gyokeres. E il Napoli è in emergenza difensiva..."
TuttoNapoli.net
José Luis Vidigal è uno dei doppi ex della sfida fra Napoli e Sporting Lisbona che si giocherà domani sera al Maradona per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. Il portoghese ha così parlato ai microfoni di Sky Sport, direttamente dal centro sportivo partenopeo:
"Lo Sporting va rispettato. Non ci sarà più Gyokeres ma secondo me lo Sporting è ancora più forte di prima, è un problema per gli avversari perché non ci sono più riferimenti offensivi ma solo movimenti costanti nel 4-2-3-1. Poi il Napoli avrà problemi in difesa, quindi servirà un lavoro importante per fermare gli attaccanti portoghesi".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: l’esclusivo labiale di De Bruyne, la bufala su McTominay, la scelta shock di Conte e la vendetta del grande assente di Arturo Minervini
Le più lette
3 Conte in conferenza: "A Milano abbiamo dominato! C'è emergenza, senza recuperi ci sarà Elmas terzino. Su De Bruyne..."
Prossima partita
01 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: "A Milano abbiamo dominato! C'è emergenza, senza recuperi ci sarà Elmas terzino. Su De Bruyne..."
Rileggi liveJuan Jesus: "Sporting molto offensivo, ma concede! Diamo fastidio, vista l'esultanza del Milan?"
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne arrabbiato? Se per il cambio ha sbagliato persona. Su Gutierrez e Marianucci..."
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..."
Fabio TarantinoHojlund: "Napoli, qui sono felice! Tifosi pazzeschi. Conte mi chiede sempre una cosa"
Francesco CarboneMilinkovic: “Potevamo prendere meno gol, ma ottimo inizio! Champions? Che emozione! Su Meret e la città…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la figuraccia in mondovisione, i dialoghi dell'orrore di Mazzoleni, i missili di Conte e la fuga al gol di Lucca
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com