Di Lorenzo: "Scudetto ed Europeo: chi l'avrebbe mai immaginato dopo la gavetta. Ai Mondiali a tutti i costi!"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e terzino della Nazionale, si racconta a Vivo Azzurro TV: “Segnare è la gioia più bella e per questo da bambino giocavo attaccante. Mi avevano soprannominato 'Batigol', poi piano piano sono scalato dietro fino a diventare difensore. I traguardi che ho raggiunto con il Napoli e la Nazionale sono qualcosa che mai mi sarei immaginato di raggiungere, quando ci arrivi dopo un percorso come il mio è ancora più bello. Il segreto è non aver mai mollato.

Ho giocato prevalentemente al Sud, ma anche a Cuneo. Sicuramente gli anni nelle categorie inferiori a Reggio Calabria e Matera mi hanno aiutato moltissimo. C’è stato un periodo in cui mi sono trovato senza squadra, non sono stati momenti facili, ma con il supporto dei miei familiari e della mia ragazza, che poi è diventata mia moglie, sono riuscito a superarli. La gavetta è stata veramente importante, credo di essere cresciuto più in fretta rispetto ad altri ragazzi. Sono andato via di casa molto giovane, scendendo dalla Toscana fino a Reggio Calabria. Diventare calciatore è sempre stato il mio sogno, un sogno che poi è diventato un obiettivo perché ho iniziato a vederlo sempre più vicino”.

Sulla Nazionale e la vittoria dell'Europeo: "La prima chiamata è stata una sorpresa, non me l’aspettavo. Da lì è iniziato tutto, sono ormai diversi anni che faccio parte di questo gruppo e indossare la maglia della Nazionale è per me un grande orgoglio, un onore. L’Europeo è stato bellissimo, siamo stati più di un mese insieme e c’era un’atmosfera incredibile. Uno dei segreti è stato il fatto di pensare tutti a un solo obiettivo e avere una testa unica. Il saper fare gruppo ha fatto la differenza”.

Sui prossimi impegni della Nazionale: "Veniamo da un periodo non bellissimo, dovremo cercare di dare tutti qualcosa in più perché quello che abbiamo fatto finora non è bastato. Il tempo è poco quando si viene qui a Coverciano e dovremo sfruttarlo al massimo per andare al Mondiale. Ci sentiamo addosso questa grande responsabilità e vogliamo raggiungere la qualificazione a tutti i costi".