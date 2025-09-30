Juan Jesus presenta lo Sporting: "Molto offensivi, davanti ruotano questi elementi…"

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha presentato la sfida in Champions League di domani, sofferandosi sui rivali dello Sporting Lisbona in conferenza stampa: "E' una squadra molto tecnica, hanno Trincao, Suarez, ruotano sempre in attacco e dovremo essere bravi a gestire questo, sono molto pericolosi e dobbiamo sfruttare ciò che lasceranno. Le squadre portoghesi attaccano tanto, ma hanno abbastanza difficoltà difendere, se gestiamo bene la partita possiamo vincere, siamo pronti".

