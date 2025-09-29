Podcast
Bonanni: "Napoli e Inter più forti del Milan, che sta facendo sopra le sue possibilità"
TuttoNapoli.net
Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico, è intervenuto ai microfoni di 'Maracana', in onda su Tmw Radio. Di seguito il suo commento sul big match tra Milan e Napoli, con una previsione sulla lotta Scudetto: "Credo che il Milan non è una squadra che può essere pensata più forte di Inter e Napoli. Ieri ottimi 20 minuti iniziali, ho visto un giocatore particolarmente in difficoltà, ossia Marianucci, dall'altra parte il Milan ha fatto una fase perfetta, ha rischiato il giusto. Il Milan credo stia facendo sopra le sue possibilità, Napoli e Inter sono più forti".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne arrabbiato? Se per il cambio ha sbagliato persona. Su Gutierrez e Marianucci..." di Antonio Noto
Le più lette
1 Da 0 a 10: l’esclusivo labiale di De Bruyne, la bufala su McTominay, la scelta shock di Conte e la vendetta del grande assente
Prossima partita
01 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
In primo piano
Da 0 a 10: l’esclusivo labiale di De Bruyne, la bufala su McTominay, la scelta shock di Conte e la vendetta del grande assente
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..."
Fabio TarantinoHojlund: "Napoli, qui sono felice! Tifosi pazzeschi. Conte mi chiede sempre una cosa"
Francesco CarboneMilinkovic: “Potevamo prendere meno gol, ma ottimo inizio! Champions? Che emozione! Su Meret e la città…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la figuraccia in mondovisione, i dialoghi dell'orrore di Mazzoleni, i missili di Conte e la fuga al gol di Lucca
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Pisa 3-2 (39' Gilmour, 60' Nzola, 73' Spinazzola, 82' Lucca, 90' Lorran): gli azzurri soffrono ma si prendono la vetta
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com