Podcast Bonanni: "Napoli e Inter più forti del Milan, che sta facendo sopra le sue possibilità"

vedi letture

Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico, è intervenuto ai microfoni di 'Maracana', in onda su Tmw Radio. Di seguito il suo commento sul big match tra Milan e Napoli, con una previsione sulla lotta Scudetto: "Credo che il Milan non è una squadra che può essere pensata più forte di Inter e Napoli. Ieri ottimi 20 minuti iniziali, ho visto un giocatore particolarmente in difficoltà, ossia Marianucci, dall'altra parte il Milan ha fatto una fase perfetta, ha rischiato il giusto. Il Milan credo stia facendo sopra le sue possibilità, Napoli e Inter sono più forti".