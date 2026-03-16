Bonanni: "Napoli fuori dalle sabbie mobili per la Champions, ma lo Scudetto è dell'Inter"

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L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni.

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di campionato? "Lo dedico ad Andrea Kimi Antonelli, che ha vinto il gran premio di Formula Uno. Esco da un attimo dal calcio, ma i complimenti a questo ragazzo vanno fatti perché ha meno di vent'anni".

Con la sconfitta del Milan il campionato può dirsi definitivamente chiuso? "Se ieri il Milan avesse vinto sarebbe arrivato a meno cinque e avrebbe potuto condurre un finale di stagione piu interessante, ma ad oggi invece l'Inter ha una mano e mezzo sullo scudetto. Il Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions, così come il Napoli, che sta recuperando anche gli infortunati e che ormai si è tirato fuori da quelle sabbie mobili. per il quarto posto invece mi sento di dire che il Como abbia il calendario più comodo verso la fine e che per il momento sul campo stia dimostrando di meritare di più. Fabregas poi potrà non esser simpaticissimo e ho l'impressione che voglia educare il nostro paese ad un certo tipo di calcio e questo non mi piace molto. Il calcio italiano non sarà un grande spettacolo, ma continuo a pensare che sia per via degli stadi e per la grande quantità di calciatori stranieri".