SSCNapoli, Coratti dopo il premio: "Lo condivido con Conte, club e collaboratori"

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Arriva un importante riconoscimento per lo staff del Napoli. Costantino Coratti, preparatore atletico che lavora al fianco di Antonio Conte, ha ricevuto il Cronometro d’Oro come miglior preparatore della scorsa stagione di Serie A, premio assegnato dal Settore Tecnico in base al voto dei colleghi.

Durante la cerimonia a Coverciano, Coratti ha voluto sottolineare il valore del lavoro di squadra: “Sono estremamente felice di ricevere questo prestigioso premio e ringrazio tutti i colleghi che mi hanno votato. È un riconoscimento che voglio condividere con chi ha lavorato con me ogni giorno”.

Il preparatore del Napoli ha poi dedicato il premio allo staff e ai giocatori: “Lo condivido con i professori Cacciapuoti e De Felice, che mi hanno aiutato ogni giorno nella scorsa stagione, e con i ragazzi per il loro impegno quotidiano. Voglio dividere questo Cronometro d’oro con il club e con mister Conte”.