Bonetti: "Il Napoli fa sul serio, c'è Osimhen e un allenatore competente"

Juve-Roma vista da Dario Bonetti, che ha militato in entrambe le squadre. "La Roma - dice a Tuttomercatoweb.com - è partita con un nuovo progetto, deve trovare identità, c'è comunque un allenatore competente, abituato a vincere. E' un bel segnale che la società ha dato, è stato creato entusiasmo ma è un gruppo che va completato perchè possa diventare competitivo. Le basi comunque ci sono tutte. Per quanto riguarda lo scudetto e la lotta Champions c'è da dire che per la Roma c'è da affrontare una serie di squadre cresciute rispetto all'anno scorso. Il Napoli ha un allenatore competente ed è una formazione che è insieme da tempo, in più è esploso Osimhen. Sì, il Napoli fa sul serio".