Boninsegna: "Se l'Inter vince, dà al Napoli una mazzata difficilissima da smaltire"

vedi letture

Napoli e Inter si giocano lo scudetto. Probabilmente non in una partita secca ma certamente quella che sarà in programma sabato prossimo alle 18 sarà molto importante. Al momento la classifica è guidata dalla squadra di Simone Inzaghi, in vantaggio di un punto su quella di Antonio Conte e in caso di vittoria potrebbe dare il via ad una sorta di mini-fuga in solitaria.

Gli azzurri dal canto loro vorranno far valere il fattore campo per cercare di sorpassare subito gli avversari e cancellare così il passo falso dell'ultimo turno sul campo del Como. In vista della partita del "Maradona", l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha contattato Roberto Boninsegna:

"Se l’Inter dovesse sbancare il Maradona darebbe al Napoli una mazzata difficilissima da smaltire: un colpo da scudetto - ha sottolineato -. Certo, superare gli azzurri nella loro tana va sempre considerata una impresa, ma sono sicuro che Inzaghi stia preparando la sua squadra con in testa proprio questa idea: un successo nerazzurro avrebbe conseguenze probabilmente decisive sulla vittoria finale. (...). Tra l’altro mi ha impressionato la sua reazione dopo il gol fatto al Genoa, è diventato un capitano-trascinatore. Che pensa innanzitutto a come aiutare i compagni e poi alla sua gloria".