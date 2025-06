Bonny, l'ex allenatore: "Perfetto per Conte, nel Napoli può fare due ruoli"

Cesare Beggi, ex allenatore di Ange-Yoan Bonny nella Primavera del Parma, ha parlato in un’intervista rilasciata a kisskissnapoli.it: “Bonny ha un talento tecnico fuori categoria, abbina una fisicità importante ad un talento tecnico che è raro trovare in giro. La maturazione e il completamento del calciatore sono due processi che variano in base alla persona, ma lui ha dei margini incredibili. Ha fatto progressi clamorosi sotto tutti gli aspetti.

È un professionista serio, una certezza, essendo un ragazzo di grande talento ha sempre risolto i problemi in molto facile, ha capito che serve grinta e soprattutto costanza che prima non aveva, ora lo ha capito e infatti sta giocando a grandi livelli.

Paragonarlo a qualcuno? È un calciatore atipico, una prima punta ma può giocare anche e soprattutto da seconda punta. È perfetto per Conte e per giocare a due punte, ama molto giocare per la squadra e sa mandare in porta gli altri attaccanti, lega il gioco e vuole la palla. È pronto per una squadra come il Napoli, ha proprio bisogno di un allenatore come Conte”