Italia, Di Lorenzo: "Brutta gara, un po' troppe ultimamente. Ora non si può più sbagliare"

Giovanni Di Lorenzo, difensore della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il match contro la Norvegia perso 3-0 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Di seguito le sue dichiarazioni.

3-0 difficile da commentare.

"Sicuramente è stata una brutta partita e una brutta prestazione. Non possiamo più sbagliare, dobbiamo vincere la prossima".

Gara simile a quella con la Svizzera.

"Ultimamente ne stanno succedendo un po' troppi, anche contro la Germania. Partita da analizzare bene, certi errori a questi livelli li paghi".

Più un problema fisico o mentale?

"Un insieme di cose, analizzeremo con l'allenatore per cercare di non sbagliare. Questa partita era importante per il girone, ne abbiamo avanti altre e non possiamo più sbagliare".