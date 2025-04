Bordin: "Napoli, ora serve il contributo delle riserve! L'Inter resta favorita"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Bordin, allenatore ex Verona ed ex centrocampista, tra le tante, di Napoli ed Atalanta. Di seguito, un estratto dell’intervista: "Chi è favorita tra Inter e Napoli? L’Inter ha una rosa più ampia, più competitiva. Napoli ha avuto tanti problemi, tra infortuni e cessioni importanti come quella di Kvaratskhelia a metà stagione. Conte è bravo a gestire le difficoltà, ma non è semplice.

Dopo certe batoste, è dura rialzarsi. L’Inter ha giocatori funzionali e ha accontentato l’allenatore, ma ora deve sfruttare tutti i suoi uomini, non solo gli 11 titolari, perché gli impegni iniziano ad essere gravosi. Anche al Napoli servirà motivare chi ha giocato meno perché, viste le tante defezioni, senza un contributo importante dalle seconde linee sarebbe impossibile vincere.”