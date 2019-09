Borghi: "Fabiàn giocatore totale, progredirà ulteriormente. Sul Lecce..."

A Radio Marte è intervenuto Stefano Borghi, giornalista di Dazn, che ha dato la sua disamina sul momento del Napoli, il prossimo impegno contro il Lecce ed un breve passaggio anche sullo spagnolo Fabiàn Ruiz: "Contro il Lecce ho l'impressione che Ancelotti farà grande turnover perchè da inizio campionato ad oggi, il Napoli non si è mai fermato. E' vero che c'è stata la sosta, ma per i top club le soste sono solo un problema perchè i giocatori non si riposano, ma anzi viaggiano anche di più. E' difficile preparare la formazione in partite come Lecce-Napoli perchè ci sono tante variabili possibili, ma Ancelotti ha una varietà di soluzioni ed interpreti da poter permettere di cambiare uomini di partita in partita.

Fabian Ruiz è un giocatore totale, è vero che da interno pare si esalti di più, ma è già ad un ottimo livello e progredirà ulteriormente".