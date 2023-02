Borja Valero: "Spalletti è molto scaramantico, vi svelo aneddoto sulla mia barba..."

Intervenuto a Dazn l'ex Inter Borja Valero ha svelato alcuni retroscena legati a Spalletti

Intervenuto a Dazn l'ex Inter Borja Valero ha svelato alcuni retroscena legati a Spalletti: "Avevo barba lunghissima appena arrivato all'Inter per una scommessa coi miei figli, poi la taglio 5 giorni prima di iniziare il campionato, in allenamento sbaglio 2-3 palloni e Spalletti mi disse: vedi, non ti dovevi tagliare la barba. Lui è molto scaramantico".