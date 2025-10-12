Borriello esalta la scelta Hojlund: "Serviva uno così alla Roma"

vedi letture

Marco Borriello è intervenuto a La Gazzetta dello Sport e ha parlato del Napoli in modo indiretto. Alla domanda sul centravanti per la Roma, la sua risposta è stata la seguente: “Sì, ci vorrebbe uno come Hojlund. Ma mi piace molto anche Piccoli, che è arrivato alla Fiorentina e in Nazionale”. La Roma non ingrana con Dovbyk e Ferguson mentre il Napoli con Hojlund ha trovato il centravanti del futuro avendo comunque già Lukaku e con Lucca acquistato in estate.