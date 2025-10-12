Borriello esalta la scelta Hojlund: "Serviva uno così alla Roma"
TuttoNapoli.net
Marco Borriello è intervenuto a La Gazzetta dello Sport e ha parlato del Napoli in modo indiretto. Alla domanda sul centravanti per la Roma, la sua risposta è stata la seguente: “Sì, ci vorrebbe uno come Hojlund. Ma mi piace molto anche Piccoli, che è arrivato alla Fiorentina e in Nazionale”. La Roma non ingrana con Dovbyk e Ferguson mentre il Napoli con Hojlund ha trovato il centravanti del futuro avendo comunque già Lukaku e con Lucca acquistato in estate.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina De Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!” di Francesco Carbone
Le più lette
3 Spalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Spalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Pierpaolo MatroneGutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Pierpaolo MatroneLa frase di Conte su Hojlund è passata inosservata ma certifica la bontà dell'investimento fatto
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com