Condò sullo scudetto: "Napoli? Anche altre due big sono credibili"

vedi letture

Protagonista a Trento in occasione del Festival dello Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto: "Delle prime 6-7 non escludo nessuno, Milan e Roma sono partite molto bene, la Fiorentina è partita molto male nella griglia iniziale che tutti ci aspettavamo. Se la lotta sarà fra Napoli, Inter e Milan? Secondo me sono le tre che hanno fatto vedere di poter competere.

La Roma ha fatto molte cose per dimostrarlo e se uno dei suoi attaccanti iniziasse a segnare potrebbe diventare competitiva per lo scudetto. La Juventus al momento è ancora un gran casino, penso debba cedere un centravanti a gennaio e prendere un centrocampista per equilibrare la rosa", si legge su Tmw.