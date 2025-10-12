Benitez: "Napoli esperienza bellissima e particolare dal primo giorno"

vedi letture

Altre parole di Rafa Benitez al Festival dello Sport. Le riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “All’Inter ho vinto due trofei, ma non mi è piaciuto il modo in cui è stato gestito il mio allontanamento. Avevo 15 giocatori sopra i 30 anni, che avevano vinto tanto. Ma non avevamo comprato nessuno e anche Moratti ammise dopo che fu un errore. A Napoli fu particolare fin dal primo giorno: l’esperienza è stata bellissima, siamo riusciti a cambiare la mentalità della squadra.

A me non piacciono le squadre che sono a metà classifica e sono contente di esserlo: io gioco per vincere e con me il Napoli ha cambiato mentalità e cominciato a provare a vincere”. Benitez svela anche che nel 2010 avrebbe potuto aggiungere anche la Juventus al suo curriculum. “Ero al Liverpool, ho avuto dei contatti. Ero interessato, ma non è successo e preferisco non dire perché”.