Damiani sulla lotta-Scudetto: "Sarà corsa a due, le altre non se lo giocheranno"

Intervistato da TMW al Festival dello Sport di Trento, l’ex calciatore e oggi procuratore Oscar Damiani ha parlato di vari temi, iniziando dalla vittoria ottenuta dall’Italia sul campo dell’Estonia: “Gli attaccanti finalmente stanno facendo bene. Sono fondamentali per fare risultati. È stata una buona partita ma non montiamoci la testa. Pio Esposito? È un ragazzo interessantissimo: ha fisico, è intelligente, sa muoversi e fa gol. Sta facendo grandi cose”.

Che piega può prendere il campionato? “Vedo Napoli e Inter le più attrezzate per giocarsi il campionato, le altre non credo che possano giocarsi il titolo”.

La prossima settimana c’è Milan-Fiorentina “Da ex milanista e tifoso viola mi auguro innanzitutto che sia una bella partita, poi il risultato può dipendere da molti fattori. La Fiorentina sta attraversando un momento complicato ma io ho fiducia che possa riprendersi. Il Milan è una buona squadra ma non penso che possa puntare alla scudetto, gli mancano un paio di campioni. Il mercato dei viola? Dobbiamo dare tempo ai giocatori. I tifosi sono straordinari ma esigenti”.

Alla Juventus invece cosa manca? “La Juve ha la storia, una buona squadra e un grande allenatore. Da ex attaccante dico che sono un po’ deluso dai centravanti bianconeri: sono giocatori fisici, che hanno bisogno di tempo per integrarsi nel nostro campionato, dove ci sono pochi spazi. Vlahovic? È forte, è tra i migliori attaccanti al mondo. Ha sempre fatto gol e continuerà a farli, mi auguro che resti in Italia”.