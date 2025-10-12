Borriello: "Scudetto? L'Inter resta la più forte, ma il Napoli ha un mostro"

Nel suo intervento ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Roma e Milan Marco Borriello si è soffermato anche sulla lotta-scudetto: "Spero che quest’anno la Roma possa raggiungere un piazzamento Champions. I segnali sono buoni anche se l’Inter rimane la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato".

