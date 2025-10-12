Ct Scozia su Gilmour: "È esattamente chi vuoi che abbia il pallone"
Steve Clarke, ct della Scozia, ha utilizzato per l'intero match Billy Gilmour nel match vinto contro la Bielorussia. Il motivo è semplice e il suo allenatore ha provato a spiegare come vede il centrocampista del Napoli nella sua Nazionale ai microfoni della BBC Scotland prima del calcio d'inizio della gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.
"Se pensiamo di avere molto possesso palla, allora qualcuno come Billy (Gilmour, ndr) è esattamente chi vuoi che abbia il pallone, per trovare quei passaggi decisivi che possono fare male agli avversari", ha esordito. Sugli avversari: "Sono calciatori competenti, giocano tutti a un buon livello. Sappiamo che, se non facciamo le cose per bene, ci creeranno dei problemi".
