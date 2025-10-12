Bruscolotti tuona: "Spalletti? Inutile dire quelle scemenze! Caso Osimhen? Girata la frittata!"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, lo storico capitano del Napoli Beppe Bruscolotti si è scagliato contro Luciano Spalletti, dopo le dichiarazioni su De Laurentiis rilasciate oggi dall'ex tecnico azzurro: "Qualsiasi possa essere stato il suo rapporto col presidente, che senso ha a distanza di tempo dire tutte queste storie? Io non credo che ci guadagni in qualcosa, anzi, sminuisce quella che è stata la sua figura, perché è perfettamente inutile dire queste scemenze così. A prò di che?".

Sul caso Osimhen: "Questa è un'altra storia vecchia. Il Napoli ha dato sempre fastidio quando è riuscito a vincere qualcosa. Loro, dico il gruppo del Nord, trovano i mezzucci proprio per cercare qualcosa, che vogliono sminuire l'operato del Napoli. Ma dove andate a pescare, insomma? Se ne avete fatte di tutti i colori. Ma da chi partono queste cose? Da chi? Io posso capire che ci può essere stato qualcosa, ma il Napoli, tutto quello che ha fatto, l'ha fatto con una certa credibilità innanzitutto. E poi un operato che è stato osannato da tutti, perché è una società che è riuscita a crescere e vincere degli scudetti in tre e quattro anni. Ma questo fa onore a una società che è riuscita a gestire il tutto, con una programmazione che l'ha portata a vincere. Ma se parliamo di una squadra che doveva essere cancellata, e quindi abbiamo girato la frittata addosso al Napoli, ma di che cosa parliamo? Per me non è una novità, però io credo che sono cose insopportabili da sentire a distanza di anni. Per chi ha agito come hanno agito loro, dovrebbero stare solo zitti!".