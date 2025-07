Bournemouth, Iraola su Billing: "Anche entrando dalla panchina, ha vinto la A col Napoli"

Dieci presenze ma appena 365 minuti complessivi tra tutte le competizioni con il Napoli, dove ha giocato da gennaio in prestito sei mesi, ma comunque un gol pesantissimo nella sfida diretta al Maradona contro l'Inter per il pareggio all’87' per lo Scudetto, poi assegnato agli azzurri. Eppure per Philip Billing, centrocampista danese di 29 anni, non c'è stato modo di rimanere alle pendici del Vesuvio e nella rosa campione d'Italia di Antonio Conte e per questo è rincasato al Bournemouth che ne detiene il cartellino fino al 2027.

Occasione? L’allenatore delle Cherries, Andoni Iraola, si è detto "felice" di avere di nuovo Philip Billing in squadra, ma non è sicuro del suo futuro. Il classe '96 nel frattempo si è già messo in luce e ha dimostrato il proprio valore con un gol nella vittoria per 3-0 sull'Everton nella prima partita della Premier League Summer Series.

"Sono felice di riaverlo", ha dichiarato il tecnico Iraola. "Anche se non ha giocato molti minuti con il Napoli, anche entrando dalla panchina è stato importante. Vincere la Serie A è un grande traguardo, anche se non sei tra i titolari. Ma a volte non siamo noi a spingere per una cessione. A volte sono i giocatori che non sono contenti del proprio ruolo e vogliono provare qualcos’altro. È una questione che riguarda lui, ed è più una decisione tra lui e la società", ha confidato l'allenatore del Bournemouth. Si prospetta, dunque, un'altra avventura in prestito per Billing?