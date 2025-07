Del Genio: “Difficile vedere il Napoli senza quei due, scelta di ieri poco riproponibile”

Nel corso di ‘Ne Parliamo da Dimaro’ su Canale 8, il giornalista Paolo del Genio è tornato sull’amichevole vinta ieri dal Napoli 2-1 sul Catanzaro: “Aspetti positivi nell’amichevole contro il Catanzaro ce ne sono stati. Perché la prima mezz’ora è stata fatta con bella intensità, forse smaltiti un po’ di carichi di lavoro la squadra pressava bene. E poi è stata fatta anche con una buona qualità di gioco, grazie anche alla scelta, non so se riproponibile facilmente in campionato, di un atteggiamento super offensivo. Perché le due mezzali erano De Bruyne e Raspadori, poi c’erano tre attaccanti.

Per carità nel calcio si può fare tutto, basta occupare bene gli spazi in campo, però il Napoli c’ha Anguissa e McTominay, quel tipo di giocatori che gli servono in un contesto tattico per miscelare caratteristiche diverse. Quindi immagino che difficilmente vedremo una partita dove contemporaneamente non ci saranno Anguissa e McTominay".