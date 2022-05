Brady: "Il Napoli ha fatto bene, ma il valore di un club si vede nelle coppe"

L'ex calciatore Liam Brady, ospite dei nostri microfoni, ha parlato dal Chiostro di Santa Maria Novella a Firenze

© foto di Simone Lorini

L'ex calciatore Liam Brady, ospite dei nostri microfoni, ha parlato dal Chiostro di Santa Maria Novella a Firenze, dove stasera si festeggiano i 20 anni dell’attività della Fondazione Niccolò Galli: "Ho tifato l'Inter per lo Scudetto, ma il Milan ha meritato. La Juve? Ha vinto abbastanza. La Serie A non è molto lontana dalla Premier come intensità, secondo me è molto migliorata: ci sono buoni giocatori nel Milan, nell'Inter, nella Juve. Il Napoli ha fatto bene, ma bisogna vedere il valore dei club quando giocano le coppe".