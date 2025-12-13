Podcast Braglia avvisa: "L'Inter contro il Genoa rischia davvero tanto..."

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Il Bologna affronta la Juve, 90 minuti che pesano:

"E' più Juve il Bologna della Juve, perché ci sono giocatori nella Juve che non sono da Juve, quantomeno per mentalità che serve per stare in un club così importante. Manca una mentalità da Juve come visto in passato, non ci sono sicuramente anche dei dirigenti così, a parte Chiellini. Non è più neanche la società di una volta. La Juve non è più la Juve, per mentalità".

E' una notizia se la Juve perde a Bologna?

"E' più una notizia che il Bologna possa vincere con la Juve. E' la Juve che deve confermarsi da Juve. Oggi deve maturare questa squadra per il valore che ha. E rischia tanto Spalletti".

Chi rischia di più in questo turno tra Napoli e Inter?

"L'Inter, senza dubbio. Il Ferraris in questo momento rispecchia la squadra di De Rossi. Se è l'Inter di due anni fa può uscire indenne da questa trasferta, ma oggi rischia davvero tanto. L'Inter è più da Champions, si specchia troppo nella sua bellezza e non ha più quella fame di vittorie che aveva prima".

E il Milan?

"Bisogna avere molto rispetto delle squadre di seconda fascia. Il Sassuolo è una squadra tignosa, che se ti mette in difficoltà, facendo subito gol, fai fatica poi a recuperare. E' una buona squadra, lo dicono i risultati. Il Milan deve stare attento, è vero che è una grande occasione ma...".