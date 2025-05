Podcast Brambati: “Napoli contato, nessuno deve prendere il raffreddore. Ma c’è l’entusiasmo giusto”

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Napoli, è fatta?

"Stiamo vedendo che nella rosa non deve prendere nessuno il raffreddore, perché sono tutti contati. Dietro soprattutto non si può più fare male nessuno. Si spera di recuperare Lobotka per la partita con il Genoa ma c'è l'entusiasmo giusto per affrontare le ultime tre partite".

Come arriva l'Inter a questo finale?

"Credo che ci sia grande entusiasmo e credo che alla fine giochi sapendo che comunque ha alle brutte la chance di vincere la Champions. E' ancora tutto aperto però. Forse non giocheranno i titolari da qui alla fine, o almeno non tutti sempre".