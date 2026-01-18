Bruscolotti: “Che momentaccio! Sugli infortunati servirebbe anche più chiarezza”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, l’ex difensore e capitano del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato dei tanti infortuni in casa azzurra, a iniziare dagli ultimi di Rrahmani e Politano contro il Sassuolo: “E’ momentaccio! Dopo tanti infortuni ancora oggi altri, speriamo che non siano delle perdite ulteriori. Però quando s’incominciano a toccare i muscoli e allora c’è sempre subito il dubbio di quello che potrebbe essere domani.

Purtroppo stiamo vivendo un momento particolare, perché da questo punto di vista abbiamo proprio una bestemmia addosso. Io non credo a queste cose, a tutto c’è una spiegazione. Però viaggiamo pure tante volte nel buio, chi entra, chi può entrare, chi non può entrare. Insomma questa situazione non mi sembra molto chiara. Io credo che nell’informazione ci dovrebbe essere un po’ di chiarezza. La privacy con lo consente? Ma anche per l’ambiente va bene ascoltare, sapere, insomma, la gente partecipa e quindi ha diritto pure a sapere chi è in condizione, chi che avremo a breve tempo, perché il momento veramente è delicato. Gi incontri si susseguono e quindi quello di martedì già è determinante, perché ci segna già la stagione. Quella è una partita da dentro o fuori, quindi è normale che per fare quello bisogna andare lì nelle migliori condizioni. Ma per quello che è successo oggi, è chiaro che si avanzano parecchi dubbi su quella che potrebbe essere la squadra scendere in campo”.