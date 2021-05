Bruscolotti elogia Insigne: "Leader e capitano vero, è maturato tantissimo"

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non deve distrarsi. Dietro l'angolo c'è la gioia per tutti, per loro e per la città. Siamo nel momento in cui bisogna stringere i denti. La tensione è alta ma abbiamo un grande motivatore in panchina che sa cosa fare.

Insigne? Ha avuto un anno eccezionale, è maturato tantissimo. I numeri sono dalla sua parte ed ha preso anche un sacco di pali e traverse. Lo vediamo che si sacrifica per i compagni. A parte il bel gioco soffre e torna in difesa, è un vero leader e un vero capitano. Complimenti ancora a Lorenzo".