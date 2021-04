Bruscolotti: "Il Napoli è la squadra più in forma, ma non mi fido della Juve"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Napoli Giuseppe Bruscolotti, parla così della corsa Champions: "L'Atalanta ha qualcosa in più ed è leggermente favorita, il Napoli è la squadra più in forma. Milan e Juventus hanno dei problemi di rendimento, ma dei bianconeri in difficoltà non mi fido. Hanno le risorse per venire fuori da questa situazione, la sfida di domani col Napoli sarà decisiva".