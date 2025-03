Bruscolotti sicuro: "Conte si sta accorgendo di una cosa"

vedi letture

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku è stato preso anche per la sua leadership e non solo per i valori tecnici. Lo vediamo nelle esultanze ai goal, è sempre pronto ad abbracciare i compagni. Conte? Si sta rendendo conto che questa città non è uguale alle altre, Napoli bisogna viverla come fa lui. Chi va via piange, tanti calciatori sono andati via con le lacrime agli occhi. Quello che ancora oggi ricevo dalla gente napoletana è incredibile, a volte me lo chiedo ‘ma come mai questo fenomeno?’. Quando vado alle inaugurazioni dei club è come se fossi un cantante per un concerto per l’accoglienza che ricevo”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).