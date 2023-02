Bucchioni attacca Marocchi: “Chi se ne frega se vuole tifare contro il Napoli”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista

In diretta a Radio Punto Nuovo , nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' , è intervenuto Enzo Bucchioni , giornalista: “Il Napoli è in pieno stato di grazia, il progetto sportivo degli azzurri ha raggiunto l’apice. Ogni volta restiamo meravigliati: ieri hanno affrontato l’ultima in classifica con una convinzione e una determinazione mai vista. Serve questa mentalità, altrimenti arrivano i momenti di difficoltà e diventi vulnerabile. Spalletti dà la sensazione di aver costruito una squadra senza punti deboli. Cosa deve succedere per fermare il Napoli, questo mi chiedo? Ormai il Napoli splende sempre più di partita in partita, dal vivo fa ancora più impressione.

Le parole di Marocchi? Son problemi suoi, questo spettacolo va solo applaudito. Quando c’è qualcuno che fa un qualcosa di simile non gli si augura nulla contro, sennò dimostra di non aver minimamente un senso dello sport. Se vuole tifare contro il Napoli, poi, chi se ne frega: questa squadra ha un obiettivo che insegue come se nessuno potesse toglierlo. Intanto per le inseguitrici diventa frustrante vedere un Napoli così dominanti. E’ evidente che questa squadra sia ormai irraggiungibile, sembra un gigante della mitologia.

Impatto di Kvaratskhelia unico nella storia? Mi ricorda molto l’impatto che ebbe Kakà col Milan, per gioventù e numeri. Poi non riesco a trovarne altri, perché mai ti saresti aspettato dal georgiano un rendimento simile. Kakà arrivava comunque dalla scuola brasiliana, mentre Kvara arrivava da un contesto totalmente opposto. Aveva mille difficoltà in più e per me è andato addirittura oltre all’impatto avuto da Kakà nel 2003. E’ arrivato in Serie A come se fosse sempre stato qui, è unico e straordinario. E ora è addirittura cresciuto e migliorato rispetto all’inizio di campionato, e dove può arrivare allora questo talento? E’ un fenomeno, ha superato anche il momento difficile di inizio 2023”.