Sky, Costacurta: "Fossi nel Milan, comincerei a pensare alle squadre che sono dietro"
TuttoNapoli.net
Alle spalle del Milan è in agguato il Napoli, a solo un punto di distanza dal secondo posto occupato dai rossoneri.
La sconfitta del Milan contro la Lazio rischia di avere conseguenze pesanti nella corsa scudetto e non solo. Il ko dell’Olimpico lascia i rossoneri a otto punti dalla vetta quando mancano nove giornate alla fine, una distanza che rende la rimonta molto complicata. Alle spalle del Milan è in agguato il Napoli, a solo un punto di distanza dal secondo posto occupato dai rossoneri.
Anche per questo, nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha invitato la squadra di Allegri a guardare soprattutto alle rivali alle spalle in classifica, più che continuare a inseguire il primo posto: "8 punti a 9 dalla fine sono tanti. Se fossi in quella squadra lì comincerei a pensare a quelle che sono dietro".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: la mossa del terrorizzato Marotta, l'annuncio scioccante di Conte e gli sfigati che non 'sentono' De Bruyne di Arturo Minervini
Le più lette
4 Da 0 a 10: la mossa del terrorizzato Marotta, l'annuncio scioccante di Conte e gli sfigati che non 'sentono' De Bruyne
Prossima partita
20 mar 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cagliari
|Napoli
In primo piano
Davide BarattoJuan Jesus: "Noi a -1 dall'Inter prima degli infortuni! Rimonta? Ci proviamo fino all'ultimo"
Francesco CarboneTuttonapoliIl ritorno dei Fab4! Conte sorride: Lobotka e McTominay si sono allenati in gruppo
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliRiscatti Alisson, Elmas e Hojlund: l'estate del Napoli inizierà subito con -70mln
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le infamanti accuse a De Bruyne, il disastro fatto con Vergara, l'insopportabile Elmas e Alisson 'a cascata'
Il match-analyst Galardo: "Cosa cambierà con Lobotka? Tornare ai 4 centrocampisti sarebbe forzatura"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com