Sky, Costacurta: "Fossi nel Milan, comincerei a pensare alle squadre che sono dietro"

Sky, Costacurta: "Fossi nel Milan, comincerei a pensare alle squadre che sono dietro"TuttoNapoli.net
Ieri alle 23:50Le Interviste
di Antonio Noto
Alle spalle del Milan è in agguato il Napoli, a solo un punto di distanza dal secondo posto occupato dai rossoneri.

La sconfitta del Milan contro la Lazio rischia di avere conseguenze pesanti nella corsa scudetto e non solo. Il ko dell’Olimpico lascia i rossoneri a otto punti dalla vetta quando mancano nove giornate alla fine, una distanza che rende la rimonta molto complicata. Alle spalle del Milan è in agguato il Napoli, a solo un punto di distanza dal secondo posto occupato dai rossoneri.

Anche per questo, nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha invitato la squadra di Allegri a guardare soprattutto alle rivali alle spalle in classifica, più che continuare a inseguire il primo posto: "8 punti a 9 dalla fine sono tanti. Se fossi in quella squadra lì comincerei a pensare a quelle che sono dietro".