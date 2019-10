Bucciantini: "Al Napoli manca coraggio. Lozano? Sembra in imbarazzo tecnico"

A Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Al Napoli manca il coraggio. La squadra a cui serviva più questa sosta sono gli azzurri.



Ancelotti? Nella storia del calcio non si è mai visto di pescare undici giocatori dalla rosa e metterli in campo. Ancelotti ha una grande fiducia nella qualità tecnica della rosa. Si preoccupa di togliere dei riferimenti agli avversari. Qui mi sembra tutto un po' esasperato infatti qualche giocatore mi sembra disorientato.



Lozano? Lozano ha sempre giocato esterno destro, andando dalla trequarti verso il fondo. Ora mi sembra in imbarazzo tecnico, questo denota una personalità non ancora compiuta, va aiutato proponendolo nel suo ruolo. Vedo una squadra stanca, che si trova in difficoltà fisica in campo.



Momento deludente? In questo momento vedo l'Atalanta seconda nel campionato. Non faccio sentenze in quanto il Napoli in Champions può fare grandissime cose. Quello che mi sembra deludente è che quest'anno con innesti come Lozano, Manolas e Llorente si parli ancora di sfortuna nelle partite degli azzurri e non si sia trovato quell'agonismo che tanto si cercava".