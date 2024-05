Bucciantini: "Da quando c'è Gasperini la Serie A va più forte"

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Canale 8

TuttoNapoli.net

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Canale 8: "Gasperini ha avuto tre esperienze lunghe come allenatore: Crotone con una promozione, Genoa con la Champions sfiorata e l'Atalanta. Vi dico una verità: nessuno ha mai vinto prima di vincere e vi faccio un esempio clamoroso. Gli allenatori che hanno vinto al Milan negli ultimi 50 anni non avevano mai vinto prima. Addirittura Ancelotti aveva solo perso. Neppure Pioli aveva mai vinto. Questo per dire che una società sceglie le idee forti e le fa vincere. Le sue idee sono le più moderne. Gasperini ha cambiato il rumore della Serie A, da quando c'è lui la Serie A va più forte".