Bucciantini: "Di Lorenzo ha sempre sofferto Leao. Conceicao non ha guardato i precedenti"

Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì', si è soffermato ad analizzare un aspetto della partita tra Napoli e Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: “Io penso alla nottata che passa un difensore come Di Lorenzo che conosce Leao e l’ha sofferto tantissimo.

Cioè, tu tieni fuori Leao in una partita che spaventa solo per quello che ha fatto in campo in questo match. Il primo quarto d’ora Di Lorenzo volava, non ha visto Leao e ha cominciato a volare per il campo. Ha fatto assist e due cross che potevano diventare assist. Conceicao non ha valutato il passato recente di questa partita, io penso che non se le è riviste quelle precedenti. Altrimenti avrebbe visto quanto Leao bloccava Di Lorenzo. Il giorno in cui si ricostruisce la catena destra del Napoli, che è la catena del gioco, tu potevi dare l’ansia a Politano e Di Lorenzo di stare attenti a Leao”.