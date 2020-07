Bucciantini: "Mi piace tanto l'acquisto di Osimhen. Under? Prenderei altri 2 giocatori..."

L'opinionista Sky Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per soffermarsi sulle vicende della squadra azzurra: "Osimhen? Vengono sempre sottovalutati i calciatori che vengono dal campionato belga. Sono buoni, i giovani stranieri che prende il Belgio sono forti. A me piace come acquisto. Napoli ha trovato entusiasmo anche nel racconto di ciò che accade.

Under? La Roma deve fare dei giocatori in uscita. Con la Roma mi metterei a tavolo solo per due calciatori, Pellegrini e Zaniolo. Loro darebbero quel quid in più al Napoli"