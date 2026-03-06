Buffon sul caso Kalulu-Bastoni: "Ho trovato il tutto un po' eccessivo"

vedi letture

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, è intervenuto nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de II Messaggero e ha parlato anche del caso Kalulu-Bastoni: "Con Bastoni ci siamo sentiti. Ho trovato il tutto un po' eccessivo, la cosa andrà inevitabilmente scemando. Ha chiesto scusa, sta pagando ma molto più di quelle che sono le sue colpe".

E sul VAR ha aggiunto: "Inter-Juve è stata la conferma che il VAR è imprescindibile e ci si rende conto che deve intervenire proprio su questioni come quella di Kalulu. Come si fa a non poter intervenire su un errore così grave? Chi può aver concepito una cosa del genere? E' una procedura che ti fa andar fuori di testa. Se eviti un errore enorme fai del bene al gioco del calcio, non il contrario".