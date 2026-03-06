Novellino: "Campionato diverso senza infortuni? Non ho dubbi"

vedi letture

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Walter Novellino, ex allenatore del Napoli.

Che partita si aspetta tra Napoli e Torino?

“È sicuramente una partita importante e anche difficile. Quando una squadra cambia allenatore ritrova entusiasmo, responsabilità e nuove motivazioni. Il Torino arriva con uno spirito diverso e questo può complicare le cose. Però il Napoli, nonostante le assenze, ha la qualità per fare una grande partita e per continuare a inseguire l’obiettivo Champions“.

Può essere una motivazione in più anche la possibilità di avvicinarsi al secondo posto?

“Sì, queste sono motivazioni forti. In Serie A ogni partita ha un peso enorme e il Napoli lo sa bene. È chiaro che mancano giocatori di grande qualità, calciatori che fanno la differenza, ma la squadra ha comunque valori importanti. Anche nelle difficoltà può trovare la forza per fare un passo in più rispetto alla situazione attuale“.

Il Napoli però ha perso tanti giocatori per infortunio durante la stagione. Quanto ha inciso?

“Ha inciso tantissimo. Quando perdi giocatori importanti e con grande qualità diventa tutto più complicato. Il Napoli ha dovuto fare i conti con molte assenze e questo inevitabilmente ha condizionato il rendimento della squadra durante il campionato”.

Se il Napoli fosse stato sempre al completo, che campionato avremmo visto?

“Secondo me avrebbe potuto fare un campionato ancora più importante. Quando hai tutti i giocatori a disposizione puoi lavorare meglio, mantenere continuità e sfruttare al massimo la qualità della rosa. Gli infortuni invece ti costringono sempre a cambiare e ad adattarti“.

Intanto tornano a disposizione giocatori importanti come Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa. Quanto conta anche solo la loro presenza?

“La presenza di giocatori così è fondamentale. Anche se partono dalla panchina, sono leader tecnici e carismatici. Possono dare tanto alla squadra, sia in campo che nello spogliatoio. In momenti delicati della stagione avere personalità ed esperienza diventa un valore aggiunto”.