Live Diretta Napoli-Torino, pre-partita: attesa per le formazioni

Il Napoli ospita il Torino al Maradona venerdì 6 marzo alle 20:45 per la 28ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

19.30 - Il Napoli è arrivato al Maradona, si attendono le scelte ufficiali di Antonio Conte.

18.15 - Cancelli aperti al Maradona, i tifosi iniziano ad entrare nell'impianto di Fuorigrotta.

17.30 La SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 18:15, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

17.00 - Matteo Politano può salire di un altro gradino nella storia azzurra. Con la gara di questa sera al Maradona contro il Torino, l'esterno azzurro può agganciare — e potenzialmente superare — Carlo Buscaglia a quota 268 gare al 16° posto della classifica all time per presenze con la maglia del Napoli.

LE ULTIME SUL NAPOLI

Conte non rivoluzionerà l'undici, ma l'infermeria resta affollata. Fuori Lobotka per un fastidio muscolare, out anche Neres, Di Lorenzo, Rrahmani e De Bruyne — quest'ultimo tornato in gruppo e in corsa per una convocazione nelle prossime gare. McTominay e Anguissa potrebbero rientrare al massimo per la panchina. Il modulo sarà il solito 3-4-2-1: tra i pali si gioca il ballottaggio Meret-Milinkovic, con il serbo leggermente favorito. In difesa Juan Jesus sarà affiancato da Buongiorno e Olivera. In mezzo al campo spazio a Gilmour ed Elmas. Sulle corsie Politano e Spinazzola partono titolari, ma attenzione a Gutierrez che spinge per un posto. In attacco confermato il tridente Vergara-Højlund-Alisson Santos.

LE ULTIME SUL TORINO

D'Aversa si affida al 3-5-2 che ha battuto la Lazio, con qualche possibile variazione. Paleari in porta; Ismajli, Coco e Marianucci (in vantaggio su Ebosse) in difesa; Lazaro e Obrador sulle corsie; Prati in regia con Casadei — favorito su Gineitis — e Vlasic a completare la mediana. In attacco il ballottaggio è tra la coppia di ex azzurri Simeone-Zapata e l'inserimento di Kulenovic al posto del colombiano.

Venerdì 6 marzo, ore 20:45: il Maradona ospita un incrocio che pesa su entrambe le sponde. Il Napoli di Conte è terzo con 53 punti, con un obiettivo stagionale ridimensionato ma ben preciso: blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Eliminati dalla fase campionato della Champions — dove sono usciti al 30° posto per un solo punto — e fermati dalla Coppa Italia ai quarti contro il Como ai rigori, gli azzurri hanno un unico treno da non perdere. FotMob Il vantaggio sul quinto posto è di 5 punti con 11 giornate da giocare: gestibile, ma non abbastanza da concedersi distrazioni. Dall'altra parte c'è il Torino di D'Aversa, quattordicesimo a quota 30, che arriva con un po' di fiato dopo il 2-0 rifilato alla Lazio nell'ultima giornata. Una boccata d'ossigeno reale, ma non sufficiente a cancellare le ferite lasciate dal 6-0 subito a Como e dallo 0-3 di Genova: due risultati che raccontano le fragilità strutturali di una squadra che naviga ancora in acque pericolose. Da non dimenticare, poi, il precedente scomodo dell'andata: a Torino finì 1-0 per i granata.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Tutto Napoli.net!